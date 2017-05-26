Полицейские задержали напавшего на пенсионера в Приморье

В дежурную часть МВД по Фокино поступило сообщение работника ветеринарной клиники, о том что на территории учреждения находится мужчина с ушибленной раной головы. На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили потерпевшего и предполагаемых свидетелей. Стало известно, что на 78-летнего пенсионера напал неизвестный и, применив насилие, похитил деньги, мобильный телефон и личные вещи.

По горячим следам задержали подозреваемого в грабеже 44-летнего местного жителя, ранее судимого. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Альберт Тихомиров.