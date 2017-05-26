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06:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Полицейские задержали напавшего на пенсионера в Приморье

В Фокино произошло нападение на пенсионера, у него украли телефон, деньги и личные вещи. Подозреваемый в грабеже задержан, сообщает ИА «Дейта».

В дежурную часть МВД по Фокино поступило сообщение работника ветеринарной клиники, о том что на территории учреждения находится мужчина с ушибленной раной головы. На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили потерпевшего и предполагаемых свидетелей. Стало известно, что на 78-летнего пенсионера напал неизвестный и, применив насилие, похитил деньги, мобильный телефон и личные вещи.

По горячим следам задержали подозреваемого в грабеже 44-летнего местного жителя, ранее судимого. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Альберт Тихомиров.

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