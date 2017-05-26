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12:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В западной Австралии появился загадочный сигнал SOS

Сигнал SOS, выложенный из камней, появился на побережье в отдаленной части западной Австралии и встревожил местную полицию.

Источник: Western Australia Police

У сотрудников полиции появились предположения, что кто-то, возможно, пропал или попал в беду и просит о помощи — возможно, даже несколько человек.

Сигнал был обнаружен пилотом вертолета неподалеку от бухты Свифт-бэй, расстояние от которой до ближайшего города Брум (15 тысяч жителей) составляет около 500 км.

Находка дала начало наземной поисковой операции, причем полиции пришлось добираться до места воздушным транспортом из-за рельефа местности.

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Полиция пытается выяснить, не пропадали ли в этом регионе люди, которые, возможно, и выложили надпись.

Власти обратились к населению страны с просьбой о помощи, так как вокруг выложенного камнями знака не было обнаружено «никаких признаков недавнего пребывания людей».

Полицейским удалось обнаружить следы давнишнего кемпинга неподалеку от каменного сигнала, однако нельзя исключать, что надпись появилась много лет назад и раньше ее просто не замечали.

В 2015 году британский турист, потерявшийся в пустынном районе Квинсленда, был спасен, после того как написал сигнал SOS на песке.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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