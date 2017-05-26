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07:20 (мск), источник: dostup1.ru

Части трупа с аномалиями обнаружены в Карабаше

Слабонервным — не смотреть. На обожженной кисти шесть пальцев. У существа перепонки и шерсть.

Странные фрагменты расчлененного трупа обнаружены в Карабаше (Челябинская область) — на обожженной кисти присутствуют кости фаланг, свидетельствующие о шести пальцах, соединенных перепонками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 25 мая, вечером в Карабаше были найдены обгоревшие останки расчлененного трупа с аномалиями. Погибший разрублен на мелкие части, но сохранились кисти, стопы и фрагмент грудины. Недоумение у обнаруживших вызвали пальцы, соединенные перепонками, а также следы обгоревшей шести.

Особого внимания заслуживает кисть. Если обычно у людей первый большой палец противопоставлен остальным четырем, то здесь все фаланги находятся на одном уровне. А в противовес им — кость, намекающая на наличие шестого пальца.

Источник: dostup1.ru

Странные части тела переданы на изучение медикам. Выясняются, кому они принадлежали. Не исключено, что погибший — человек с генетическим заболеванием. Науке известно такое анатомическое отклонение как полидактилия, когда у людей большее количество пальцев на руках и ногах, чем в должно быть норме. Кроме того, не исключено, что останки принадлежат какому-то крупному животному на подобии обезьяны. Горожане поговаривают о мифическом йети.

Напомним, соседний Кыштым, расположенный в 40 км от Карабаша, известен в мире благодаря мистической истории о карлике Алешеньке. Люди до сих пор спорят, кем было существо, найденное в квартире психбольной пенсионерки. Кто-то склоняется к инопланетной версии, а кто-то доверяет результатам анализа генетического материала, показавшим наличие в найденных образцах ДНК человека с многочисленными отклонениями в развитии.

Ольга Плеханова.

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