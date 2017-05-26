Части трупа с аномалиями обнаружены в Карабаше

Странные фрагменты расчлененного трупа обнаружены в Карабаше (Челябинская область) — на обожженной кисти присутствуют кости фаланг, свидетельствующие о шести пальцах, соединенных перепонками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 25 мая, вечером в Карабаше были найдены обгоревшие останки расчлененного трупа с аномалиями. Погибший разрублен на мелкие части, но сохранились кисти, стопы и фрагмент грудины. Недоумение у обнаруживших вызвали пальцы, соединенные перепонками, а также следы обгоревшей шести.

Особого внимания заслуживает кисть. Если обычно у людей первый большой палец противопоставлен остальным четырем, то здесь все фаланги находятся на одном уровне. А в противовес им — кость, намекающая на наличие шестого пальца.