Части трупа с аномалиями обнаружены в Карабаше
Слабонервным — не смотреть. На обожженной кисти шесть пальцев. У существа перепонки и шерсть.
Слабонервным — не смотреть. На обожженной кисти шесть пальцев. У существа перепонки и шерсть.
Странные фрагменты расчлененного трупа обнаружены в Карабаше (Челябинская область) — на обожженной кисти присутствуют кости фаланг, свидетельствующие о шести пальцах, соединенных перепонками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В четверг, 25 мая, вечером в Карабаше были найдены обгоревшие останки расчлененного трупа с аномалиями. Погибший разрублен на мелкие части, но сохранились кисти, стопы и фрагмент грудины. Недоумение у обнаруживших вызвали пальцы, соединенные перепонками, а также следы обгоревшей шести.
Особого внимания заслуживает кисть. Если обычно у людей первый большой палец противопоставлен остальным четырем, то здесь все фаланги находятся на одном уровне. А в противовес им — кость, намекающая на наличие шестого пальца.
Странные части тела переданы на изучение медикам. Выясняются, кому они принадлежали. Не исключено, что погибший — человек с генетическим заболеванием. Науке известно такое анатомическое отклонение как полидактилия, когда у людей большее количество пальцев на руках и ногах, чем в должно быть норме. Кроме того, не исключено, что останки принадлежат
Напомним, соседний Кыштым, расположенный в 40 км от Карабаша, известен в мире благодаря мистической истории о карлике Алешеньке. Люди до сих пор спорят, кем было существо, найденное в квартире психбольной пенсионерки.
Ольга Плеханова.