В Омске задержали трёх школьников, подозреваемых в угоне трёх машин за ночь

Трёх подростков, подозреваемых в угоне трёх автомобилей за ночь, нашли в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

24 мая в полицию обратился мужчина с информацией о хищении автомобиля с улицы 8-я Северная. Спустя некоторое время, ещё два человека позвонили и сообщили об угонах транспортных средств.

Стражам порядка в кратчайшие сроки удалось найти автомобили — они находились неподалёку от мест преступлений. Один из автомобилей снёс ворота и прижал входную дверь дома, из-за чего 90-летняя пенсионерка не могла выйти из жилища.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их по месту жительства. Ими оказались подростки в возрасте 14, 15 и 17 лет. Все они не были ранее судимы и не состояли на учёте в инспекции ПДН. 17-летний омич рассказал, что именно он является организатором угонов. Выяснилось, что в «Москвиче» на ул. 9-й Северной хозяин забыл в замке ключ зажигания, поэтому молодые люди завели машину, но проехать смогли только пять метров, потому что двигатель заглох. Они вытащили аккумулятор и на той же улице заприметили автомобиль ВАЗ-21048, сели в него, но не справились с управлением и врезались в забор. На этом школьники решили не останавливаться и на 8-й Северной они угнали ВАЗ-2106. Спустя время в машине закончился бензин, и подростки бросили её на улице Долгирева.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 166 УК РФ «Угон». Суммы причинённых материальных ущербов устанавливаются.