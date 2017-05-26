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08:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии «Дэу Нексия» при обгоне врезалась в «КамАЗ»: водитель погиб, пассажирка в больнице

УФА, 26 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Салаватском районе Башкортостана на 36 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит днем 25 мая произошло смертельное ДТП.

62-летний местный житель за рулем «Дэу Нексия», предположительно, при обгоне столкнулся с попутным «КамАЗом». От удара «Дэу» съехала с проезжей части и опрокинулась. Водитель легкового автомобиля скончался в больнице. Его 78-летняя пассажирка госпитализирована. Известно, что в салоне иномарки никто не был пристегнут ремнями безопасности.

В республиканском ГИБДД напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения на трассах: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта и, конечно же, пристегиваться ремнями безопасности.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и даются полезные советы автолюбителям.

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