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10:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось фото трамваев, столкнувшихся на Сибирском тракте в Казани

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Появилась фотография с места столкновения трамваев, которое произошло накануне возле Компрессорного завода, сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло днем 25 мая. В результате аварии пострадали пять человек. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую клиническую больницу № 7.

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