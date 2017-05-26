Появилось фото трамваев, столкнувшихся на Сибирском тракте в Казани
(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Появилась фотография с места столкновения трамваев, которое произошло накануне возле Компрессорного завода, сообщают пользователи социальных сетей.
(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Появилась фотография с места столкновения трамваев, которое произошло накануне возле Компрессорного завода, сообщают пользователи социальных сетей.
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло днем 25 мая. В результате аварии пострадали пять человек. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую клиническую больницу № 7.