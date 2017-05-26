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10:18 (мск), источник: РИА Новости

МЧС подготовило проекты распоряжений о помощи Красноярскому краю

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МЧС России подготовило проекты распоряжений правительства РФ об оказании помощи пострадавшим от пожаров в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МЧС России подготовило проекты распоряжений правительства РФ об оказании помощи пострадавшим от пожаров в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

«По итогам рабочей поездки по пострадавшим от пожаров населенным пунктам главы МЧС России Владимира Пучкова министерством подготовлены проекты распоряжений правительства РФ о выделении правительству Красноярского края бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий ЧС», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее Пучков, из федерального бюджета пострадавшие от пожаров получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсацию за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.

В МЧС уточнили, что в результате пожаров, произошедших 24 мая в 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области, уничтожены 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, шесть объектов экономики и 15 нежилых строений. От огня удалось отстоять более 5200 домов.

На всей территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации.

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