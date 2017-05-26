Неизвестные спалили крупный массив сараев в Богородске

Неизвестные спалили массив сараев на площади 500 кв.м. на улице Ленина в Богородске, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Возгорание произошло в 23:10 в минувшую пятницу, 25 мая. В результате пожара сгорели сараи на площади 500 кв.м. В тушении огня было задействовано 22 человека личного состава и шесть единиц техники.

На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану. Никто не пострадал. Причиной столь масштабного ЧП стал поджог.