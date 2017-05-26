В Шовгеновском районе Адыгеи прорвало дамбу

Источник: Официальный сайт Республики Адыгея

В Адыгее прорвало дамбу. Чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 26 мая, в районе аула Хакуринохабль Шовгеновского района. По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 6:10, передает корреспондент ИА REGNUM. Причиной стало повышение уровня воды в реке Фарс. Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, произошло разрушение тела водоотводной дамбы в окрестностях аула Хакуринохабль Шовгеновского района. Ориентировочная длина прорыва составляет 15−20 метров.

Источник: Официальный сайт Республики Адыгея

В результате оказались подтопленными 15 частных домов и подворий. В район ЧП отправилась группа спасателей. Обстановка уточняется. Как сообщало ИА REGNUM, из-за ухудшившейся паводковой ситуации в двух районах Адыгее был введён режим ЧС. Он начал действовать с 25 мая в Кошехабльском и Гиагинском районах. Здесь оказались подтоплены четыре населенных пункта. Уровень воды в домах поднялся до 10 см.

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