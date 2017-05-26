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11:48 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже напавший с топором на сотрудницу банка дворник осужден на 4 года

Проведет все это время он в колонии строгого режима.

В Воронеже 60-летнего дворника признали виновным в покушении на убийство заместителя руководителя допофиса банка за то, что та якобы высказала претензии к качеству его работы.

Суд выяснил, что 20 января 2017 года воронежец очищал от снега и наледи ступеньки банка на улице Владимира Невского. Мужчине в какой-то момент показалось, что сотрудница финансовой организации высказывала недовольство его работой. Поэтому он решил её убить.

«Из дома дворник взял топор. Подошел к рабочему месту сотрудницы банка и удар её острием не менее трех раз», — рассказали в прокуратуре.

Убийство, как посчитал суд, не удалось довести до конца из-за сопротивления сотрудницы финансовой организации и помощи посетителей офиса — они выхватили у него топор и стали удерживать.

«Мужчина был признан ограниченно вменяемым. Он страдает психическим расстройством», — отмечают в ведомстве.

Коминтерновский райсуд приговорил дворника к 4 года колонии строгого режима с наблюдением у врача-психиатра.

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