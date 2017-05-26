В Воронеже напавший с топором на сотрудницу банка дворник осужден на 4 года
Проведет все это время он в колонии строгого режима.
Проведет все это время он в колонии строгого режима.
В Воронеже 60-летнего дворника признали виновным в покушении на убийство заместителя руководителя допофиса банка за то, что та якобы высказала претензии к качеству его работы.
Суд выяснил, что 20 января 2017 года воронежец очищал от снега и наледи ступеньки банка на улице Владимира Невского. Мужчине в
«Из дома дворник взял топор. Подошел к рабочему месту сотрудницы банка и удар её острием не менее трех раз», — рассказали в прокуратуре.
Убийство, как посчитал суд, не удалось довести до конца
«Мужчина был признан ограниченно вменяемым. Он страдает психическим расстройством», — отмечают в ведомстве.
Коминтерновский райсуд приговорил дворника к 4 года колонии строгого режима с наблюдением у