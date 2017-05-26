На улице Адоратского годовалый мальчик упал с 12 этажа
В Казани вечером 25 мая в доме на улице Адоратского годовалый мальчик разбился, упав с 12 этажа, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
В Казани вечером 25 мая в доме на улице Адоратского годовалый мальчик разбился, упав с 12 этажа, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
— Мальчик находился у себя дома, около 20:00 он выпал из окна, от полученных травм он скончался на месте, — рассказали ProKazan.ru.
По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.