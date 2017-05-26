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17:42 (мск), источник: Prokazan.ru

На улице Адоратского годовалый мальчик упал с 12 этажа

В Казани вечером 25 мая в доме на улице Адоратского годовалый мальчик разбился, упав с 12 этажа, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

 — Мальчик находился у себя дома, около 20:00 он выпал из окна, от полученных травм он скончался на месте, — рассказали ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

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