Разлив химической жидкости произошёл на Автозаводском шоссе Дзержинска Нижегородской области, сообщает ТК «Волга».

Согласно информации, из проезжавшей по шоссе фуры выпал контейнер, из которого по дорожному полотну разлилась неизвестная химическая жидкость.

Очевидцы утверждают, что содержимое контейнера разъело асфальт.

На место происшествия прибыли дежурные бригады оперативных служб. Отравляющих испарений зафиксировано не было. Вещество отправлено на экспертизу.

Водителя фуры, который потерял контейнер и продолжил движение, разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, загрязнение нефтепродуктами воды в реке Волга выявлено возле водозабора Сормовской ТЭЦ Нижнего Новгорода.