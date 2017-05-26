В Кременчуге маршрутка влетела в столб, пострадали 7 пассажиров
Среди пострадавших — подросток.
Среди пострадавших — подросток.
В Кременчуге маршрутка с пассажирами врезалась в электроопору. Об этом сообщает
Авария произошла 25 мая на улице Троицкой.
«Микроавтобус двигался по маршруту с пассажирами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. За медицинской помощью обратились 7 пассажиров, среди них подросток», — говорится в сообщении.
Все пострадавшие из больницы уже отпущены домой.
По данному факту начато уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской обл. маршрутка с пассажирами въехала в грузовик: пострадали 15 человек.