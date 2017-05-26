Ливень в Алматинской области: подтоплено свыше 50 дворов
Прошедшие 25 мая проливные дожди в горах Алматинской области привели к переполнению оросительного канала на окраине села Коктал Панфиловского района.
Прошедшие 25 мая проливные дожди в горах Алматинской области привели к переполнению оросительного канала на окраине села Коктал Панфиловского района.
В результате паводковыми водами подтоплено 46 дворов и 11 домов, сообщает
Кроме того, в селе Аулиеагаш склоновым стоком дождевых вод подтоплены семь дворов и дом. Силы ДЧС и акимата района заняты устранением последствий паводка. Разрушений хозпостроек и жилых домов не зарегистрировано. Жертв и пострадавших нет.