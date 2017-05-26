Хабаровский таксист и его подруга пострадали в автомобильной аварии

На границе Индустриального и Центрального районов, у остановки «Павловича», в серьезной автомобильной аварии пострадали два человека, сообщает портал «Губерния».

Таксист на «Тойоте Аллион» двигался по Лейтенанта Орлова со стороны улицы Ленина. На перекрестке с улицей Павловича в него врезался шофер «Дайхацу Атрай», который направлялся в переулок Облачный. Приближающийся «Аллион» мужчина видел, но посчитал, что успеет проехать перекресток.

После мощного удара «Дайхацу» перевернулась. Автолюбитель смог выбраться из покореженной машины самостоятельно — он не пострадал.

Водитель «Аллиона», увидев, что к нему приближается помеха, сумел сохранить спокойствие. Он не бросал управление вплоть до полной остановки машины и чудом избежал столкновения с оградой. Покинув помятую машину через окно, мужчина помог выбраться из автомобиля и остальным — в его иномарке ехали две подруги, которых таксист вез домой.