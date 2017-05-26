В Перми идёт суд по аресту подозреваемого в ЧП у ДК Солдатова

26 мая в Свердловском районном суде Перми идёт процесс по избранию меры пресечения предпринимателю, который монтировал оборудование у ДК Солдатова на фестивале хоров. Мужчину обвиняют по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью».

Следователи вышли с ходатайством в суд. Они требуют взять под арест предпринимателя на время расследования. Адвокаты просят учесть, что их подзащитный не судим и воспитывает малолетних детей. Они настаивают, чтобы предпринимателя выпустили под залог.