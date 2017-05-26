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11:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми идёт суд по аресту подозреваемого в ЧП у ДК Солдатова

Следователи настаивают на аресте, адвокаты просят выпустить под залог.

Источник: Reuters

26 мая в Свердловском районном суде Перми идёт процесс по избранию меры пресечения предпринимателю, который монтировал оборудование у ДК Солдатова на фестивале хоров. Мужчину обвиняют по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью».

Следователи вышли с ходатайством в суд. Они требуют взять под арест предпринимателя на время расследования. Адвокаты просят учесть, что их подзащитный не судим и воспитывает малолетних детей. Они настаивают, чтобы предпринимателя выпустили под залог.

Напомним, ЧП произошло днём 24 мая на площади перед ДК Солдатова. Во время репетиции перед началом фестиваля хоров на детей рухнула металлическая стойка со звуковой аппаратурой. Юные артисты получили тяжёлые травмы. В больницу попали восемь детей. Также пострадали двое взрослых. Одна из пострадавших девочек всё ещё находится в реанимации. У неё тяжёлая черепно-мозговая травма.

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