Врио начальника МО МВД России «Заларинский» подозревается в получении взятки в Приангарье

Сотрудниками СУ СКР по Иркутской области предъявлено обвинение врио начальника МО МВД России «Заларинский» в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере, сопряженное с вымогательством). Накануне, 25 мая, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

«В соответствии с версией следствия, обвиняемый вымогал взятку в крупном размере за непривлечение лица к уголовной ответственности в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконных рубок лесных насаждений», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР, сотрудниками УФСБ совместно с полицией проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Расследование уголовного дела продолжается.