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13:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал предпринимателя, подозреваемого в некачественной установке колонны, упавшей на людей

Свердловский суд Перми арестовал на два месяца Арсения Юдина, подозреваемого в выполнении работ, не отвечающих безопасности и повлекших падение на людей металлической колонны.

Напомним, 24 мая во время генеральной репетиции фестиваля хоров на площадке возле ДК имени Солдатова произошла трагедия: от сильного порыва ветра на людей рухнула металлическая колонна.

Из-за падения металлической конструкции пострадали десять человек — восемь детей и двое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести. Пятерых из них доставили в краевую клиническую больницу, а двоих — в детскую больницу им. Пичугина.

По факту происшествия первым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Спустя сутки после происшествия был задержан господин Юдин.

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