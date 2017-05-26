Суд арестовал предпринимателя, подозреваемого в некачественной установке колонны, упавшей на людей

Напомним, 24 мая во время генеральной репетиции фестиваля хоров на площадке возле ДК имени Солдатова произошла трагедия: от сильного порыва ветра на людей рухнула металлическая колонна.

Из-за падения металлической конструкции пострадали десять человек — восемь детей и двое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести. Пятерых из них доставили в краевую клиническую больницу, а двоих — в детскую больницу им. Пичугина.

По факту происшествия первым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Спустя сутки после происшествия был задержан господин Юдин.