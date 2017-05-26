Под Калининградом мотоциклист сбил 4-летнего ребенка на переходе
На трассе «Калининград-Мамоново» мотоциклист сбил 4-летнюю девочку. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в
На трассе «Калининград-Мамоново» мотоциклист сбил 4-летнюю девочку. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в
Авария произошла в 19:05 в четверг на 8 километре автодороги.
Мотоцикл марки «Сузуки» сбил 4-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила телесные повреждения.