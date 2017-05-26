На Южном Урале хозяин собак-убийц пошел под суд
За смерть 7-летнего мальчика.
За смерть 7-летнего мальчика.
На Южном Урале перед судом предстанет 49-летний житель села Тюлюк — его псы насмерть загрызли 7-летнего мальчика.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в
Следует отметить, что подобная трагедия произошла в свердловской деревне Пальмино 5 февраля 2017 года. Тело 7-летней девочки со следами укусов обнаружили на детской площадке у Дома культуры. Рядом бегали две большие собаки, которые, по всей видимости, и загрызли ребенка. Против владельцев псов возбудили уголовное дело.