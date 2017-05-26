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14:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале хозяин собак-убийц пошел под суд

За смерть 7-летнего мальчика.

На Южном Урале перед судом предстанет 49-летний житель села Тюлюк — его псы насмерть загрызли 7-летнего мальчика.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла утром 18 ноября 2016 года. Мужчина не запер дверь частного дома — его западно-сибирская лайка и южноафриканский бурбуль выбежали на улицу. Псы набросились на 7-летнего мальчика, шедшего к бабушке, и перегрызли ему горло.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд. По ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Следует отметить, что подобная трагедия произошла в свердловской деревне Пальмино 5 февраля 2017 года. Тело 7-летней девочки со следами укусов обнаружили на детской площадке у Дома культуры. Рядом бегали две большие собаки, которые, по всей видимости, и загрызли ребенка. Против владельцев псов возбудили уголовное дело.

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