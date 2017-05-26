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14:44 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре осудили кредитную мошенницу

32-летняя женщина работала в микрокредитной организации. Пользуясь служебным положением, она составляла фиктивные договоры и получала деньги.

Договоры женщина составляла на клиентов, которым ранее было отказано в выдаче займа. Она подделывала их подписи, оформляла договоры займа и выдачу денежных средств. После она забирала деньги себе.

Долги по фиктивным договорам она гасила путем оформления новых подложных договоров. В период с января по ноябрь 2016 года женщина оформила более 60 фиктивных договоров.

Общая сумма причиненного ущерба составила более одного миллиона рублей.

Суд признал мошенницу виновной и приговорил к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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