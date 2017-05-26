Мать получившего родовую травму младенца добилась компенсации
Врачам придется выплатить молодой матери 150 тыс. рублей.
Врачам придется выплатить молодой матери 150 тыс. рублей.
Красноярский краевой суд увеличил размер компенсации морального вреда в пользу жительницы Туруханского района, новорожденному сыну которой оказали некачественную медицинскую помощь.
В январе 2016 года 26-летняя девушка родила доношенного ребенка, при рождении врачи Туруханской районной больницы установили мальчику диагноз «тяжелая асфиксия, церебральная ишемия». Мать подала в суд на больницу, считая, что врачи оказали ей и ребенку ненадлежащую медицинскую помощь, в результате чего новорожденный получил родовую травму.
Эксперты выявили недостатки тактики ведения родов и оказания реанимационной мероприятий ребенку. В частности, через сутки ребенка перевели на самостоятельное дыхание, что было преждевременным при тяжелой асфиксии. «При этом эксперты определили, что развитие патологического процесса у ребенка, включавшего ДЦП, исходил из внутриутробной гипоксии плода, а также перенесенной асфиксии в родах. Допущенные же недостатки медицинской помощи не сформировали, а лишь усугубили развитие неблагоприятных последствий для новорожденного», — говорится в материалах суда.
Районный суд обязал больницу выплатить женщине 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, но она посчитала сумму заниженной. С ее доводами согласился Красноярский краевой суд и постановил увеличить сумму компенсации морального вреда до 100 тыс. рублей, а также взыскать в пользу женщины штраф за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке — 50 тыс. рублей (50% от присужденной суммы), всего 150 тыс. рублей. Судебное решение уже вступило в законную силу, рассказала