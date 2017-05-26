Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: Роналду грозит тюремный срок от 15 месяцев до 5 лет
Луческу: «Спартаку» помогли стать чемпионом
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
14:45 (мск), источник: БЕЛТА

Прохожие помогли задержать грабителя в Лунинце

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прохожие помогли милиционерам задержать грабителя магазина в Лунинце, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 26 мая около 00.20 на привокзальной площади. В круглосуточный магазин «Ласунак» Лунинецкого райпо зашел мужчина в перчатках и с натянутым на лицо шарфом. В этот момент в магазине никого кроме 44-летнего продавца не было. Достав из кармана кухонный нож, неизвестный перелез через прилавок и под угрозой применения насилия потребовал выручку. Испуганная женщина достала из кассы не менее Br310 и передала их грабителю. Забрав деньги, тот бросился наутек.

Читайте также
Бухгалтер витебского предприятия на подделке командировочных и ордеров присвоила около $9 тыс

Происходящее в магазине с улицы через витрину увидел проходивший мимо с девушкой 19-летний местный житель, учащийся второго курса Брестского государственного колледжа сферы обслуживания. Парень бросился вслед за убегавшим преступником. Догнав, повалил его на землю. На помощь подоспел еще один прохожий — работник локомотивного депо. Вместе они скрутили беглеца. В этот момент на место происшествия прибыли вызванные продавцом по кнопке тревожной сигнализации наряды милиции из отдела Департамента охраны и отдела внутренних дел на транспорте.

Грабителем оказался 35-летний житель Лунинца, работающий дворником в одной из школ райцентра, ранее не судимый. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

«Проявившие смелость и сознательность граждане обязательно будут поощрены», — отметил официальный представитель УВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В рабочем кабинете Лукашенко и любимом зале Меркель: как белорусские школьн
Витебчанин украл у родителей сбережения и прокутил почти 40 тыс долларов
В рабочем кабинете Лукашенко и любимом зале Меркель: как белорусские школьн
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
В Египте при нападении на автобус погибли более 20 человек
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь