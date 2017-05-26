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15:49 (мск), источник: RNS

Серебренников назвал ситуацию вокруг «Гоголь-центра» «результатом чудовищной несправедливости»

Режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал ситуацию вокруг «Гоголь-центра», назвав сложившиеся обстоятельства «результатом чудовищной несправедливости».

Источник: РИА "Новости"

«Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, — именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту “Платформа”. В этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, — зрителей, которые постоянно приходили на наши события. “Платформа” — это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект “Платформа” был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», — написал Серебренников в Facebook.

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Серебренников также поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку.

23 мая прошли обыски в «Гоголь-центре» и по месту жительства Серебренникова. Они проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн рублей из бюджета, сообщил тогда СК.

Следствие полагает, что неустановленные лица из организации «7 студия», созданной художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, с 2011 по 2014 год похитили деньги, выделенные на развитие и популяризацию искусства. В тот же день возле «Гоголь-центра» собрались люди, желавшие выразить свою позицию по обыскам у Серебренникова. Актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение актеров в поддержку «Гоголь-центра».

24 мая были задержаны бывший генеральный директор и бывший главный бухгалтер «7 студии».

Комментарии
1
woodyM® Mike
актеры и т.д как жена Цезаря должны быть вне подозрений ?!)))
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