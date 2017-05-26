МИД РФ призывает россиян в Египте избегать посещения мест массового скопления людей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, избегать посещения мест массового скопления людей. Об этом заявили в ведомстве в связи с произошедшей террористической атакой на христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья.

Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Святого Самуила, напомнили в министерстве. «Жертвами нападения стали 23 человека, 25 ранены. Среди погибших есть дети, — отметили в МИД. — Время и место этого преступления говорят о том, что оно было спланировано заранее».