МИД РФ призывает россиян в Египте избегать посещения мест массового скопления людей
В дипведомстве также выразили солидарность с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом.
В дипведомстве также выразили солидарность с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, избегать посещения мест массового скопления людей. Об этом заявили в ведомстве в связи с произошедшей террористической атакой на
Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Святого Самуила, напомнили в министерстве. «Жертвами нападения стали 23 человека, 25 ранены. Среди погибших есть дети, — отметили в МИД. — Время и место этого преступления говорят о том, что оно было спланировано заранее».
«Это отвратительная акция вновь продемонстрировала бесчеловечную сущность международных террористов, не брезгающих любыми средствами для достижения своих низких целей — вселить в сердца египтян чувство страха и неуверенности, посеять межконфессиональную рознь», — заявили в дипведомстве.
В Москве подтверждают «принципиальную позицию категорического неприятия и осуждения любых террористических актов вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители». «Заявляем о нашей солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнули в министерстве.
«МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность», — обратили внимание на Смоленской площади.