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09:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кушанакская чиновница получила 2,5 года условно за мошенничество с документами на землю

Суд назначил экс-главе Усть-Багарякского сельского поселения Кунашакского района Эльзе Газизовой 2,5 года условно за мошенничество и служебный подлог.

По материалам дела, в 2013—2014 годах Газизова незаконно выдавала гражданам выписки из похозяйственных книг о наличии у них права на земельный участок, на основании которых жители района регистрировали право собственности на землю. Так получил участок в 500 квадратных метров и сын Газизовой.

Следствие установило причастность чиновницы к пяти преступным эпизодам. Своими действиями Газизова нанесла муниципалитету ущерб в 80 тысяч рублей, которые были возмещены путем возвращения участка в муниципальную собственность. «ФедералПресс» напоминает, что участок у заповедника «Столбы» в Красноярском крае вернули в собственность муниципалитета из-за того, что он был продан по фальшивым документам.

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