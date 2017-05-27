Кушанакская чиновница получила 2,5 года условно за мошенничество с документами на землю
Суд назначил
Суд назначил
По материалам дела, в 2013—2014 годах Газизова незаконно выдавала гражданам выписки из похозяйственных книг о наличии у них права на земельный участок, на основании которых жители района регистрировали право собственности на землю. Так получил участок в 500 квадратных метров и сын Газизовой.
Следствие установило причастность чиновницы к пяти преступным эпизодам. Своими действиями Газизова нанесла муниципалитету ущерб в 80 тысяч рублей, которые были возмещены путем возвращения участка в муниципальную собственность. «ФедералПресс» напоминает, что участок у заповедника «Столбы» в Красноярском крае вернули в собственность муниципалитета