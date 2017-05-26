В Самаре грабитель, напавший на девушку, потерял банковскую карту и телефон
Оставленные на месте преступления улики помогли полицейским «вычислить» злоумышленника.
Оставленные на месте преступления улики помогли полицейским «вычислить» злоумышленника.
В Самаре задержан грабитель, нападавший в подъездах на женщин, сообщает
На днях в полицию Самары обратилась 25-летняя жительница одного из домов на улице
Прибывшие на место происшествия оперативники в ходе осмотра подъезда обнаружили банковскую карту и сотовый телефон. Полицейские выяснили, что находки принадлежат 31-летнему мужчине, который в данном доме не проживает, но хорошо знаком оперативникам, так как неоднократно был судим, в том числе за мошенничество.
Сотрудники уголовного розыска предположили, что этот человек причастен к ограблению. В ходе По имеющейся информации, мужчина находился на территории Самары. После установления точного места нахождения он был задержан. Мужчина не стал отрицать своей причастности к грабежу и рассказал, что похищенную у потерпевшей сумку выбросил в мусорный бак.
В ходе проверки задержанного на причастность к совершению других преступлений в Самаре, полицейские установили, что на счету у мужчины может быть еще один грабеж. Преступление было совершено днем ранее в том же районе и на той же улице. Как и в предыдущем случае, жертвой стала женщина, а нападение произошло в дневное время в подъезде дома на лестничной площадке первого этажа. Злоумышленник зашел следом за женщиной, подбежал к ней и сорвал с ее шеи две золотые цепочки, после чего убежал. Позже сотрудники полиции установили, что похищенные украшения грабитель в тот же день сдал в ломбард. Сейчас по результатам проверки возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж» уголовного кодекса Российской Федерации. Проверка на причастность самарца к совершению других противоправных деяний на территории города продолжается.