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16:12 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре грабитель, напавший на девушку, потерял банковскую карту и телефон

Оставленные на месте преступления улики помогли полицейским «вычислить» злоумышленника.

В Самаре задержан грабитель, нападавший в подъездах на женщин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На днях в полицию Самары обратилась 25-летняя жительница одного из домов на улице Стара-Загора заявившая об ограблении. По словам девушки, когда она в вечернее время возвращаясь домой зашла в подъезд, вместе с ней проследовал мужчина. На лестничной площадке первого этажа незнакомец схватился за сумку девушки и попытался вырвать ее из рук. Однако владелица имущества дала отпор нападавшему. В результате завязалась потасовка. Но силы были не равны, грабитель отобрал сумку и выбежал из подъезда.

Прибывшие на место происшествия оперативники в ходе осмотра подъезда обнаружили банковскую карту и сотовый телефон. Полицейские выяснили, что находки принадлежат 31-летнему мужчине, который в данном доме не проживает, но хорошо знаком оперативникам, так как неоднократно был судим, в том числе за мошенничество.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что этот человек причастен к ограблению. В ходе По имеющейся информации, мужчина находился на территории Самары. После установления точного места нахождения он был задержан. Мужчина не стал отрицать своей причастности к грабежу и рассказал, что похищенную у потерпевшей сумку выбросил в мусорный бак.

В ходе проверки задержанного на причастность к совершению других преступлений в Самаре, полицейские установили, что на счету у мужчины может быть еще один грабеж. Преступление было совершено днем ранее в том же районе и на той же улице. Как и в предыдущем случае, жертвой стала женщина, а нападение произошло в дневное время в подъезде дома на лестничной площадке первого этажа. Злоумышленник зашел следом за женщиной, подбежал к ней и сорвал с ее шеи две золотые цепочки, после чего убежал. Позже сотрудники полиции установили, что похищенные украшения грабитель в тот же день сдал в ломбард. Сейчас по результатам проверки возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж» уголовного кодекса Российской Федерации. Проверка на причастность самарца к совершению других противоправных деяний на территории города продолжается.

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