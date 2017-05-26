Скитавшийся три дня по лесу под Курском мальчик выжил, питаясь травой

Семилетний мальчик пропал в Курской области во вторник. Вечером он вышел погулять в селе Рогозецкий Луг Тимского района с двумя собаками, однако домой так и не вернулся. Искали ребенка около тысячи человек — сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, Росгвардии, органов местного самоуправления, военнослужащие и волонтеры.

В пятницу в лесном массиве в пяти километрах от села Дубиновка Советского района пропавшего мальчика обнаружили живым, но в истощенном состоянии.

«Истощенный ребенок лежал на траве, рядом с ним находилась его собака. Нашедшим его правоохранителям мальчик рассказал, что ел в лесу траву и листья. Зачем ушел из дома, ребенок не пояснил», — сказал собеседник агентства.

Мальчик госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает.

На данный момент информация о плохом отношении в семье не находит своего подтверждения, пояснил собеседник агентства. Тем не менее следователи проверяют условия жизни ребенка, его воспитания родными, а также причины его неоднократных уходов из дома.