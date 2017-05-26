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17:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сова нанесла травмы жительнице Нижегородской области, пытавшейся дотронуться до ее птенца

Женщина получила сильный удар в спину.

Сова нанесла травмы жительнице Нижегородской области, пытавшейся дотронуться до ее птенца. Как сообщили в региональном комитете госохотнадзоре, в одном из районов Нижегородской области был спилены сухие ветви тополя, в результате на земле оказались два птенца длиннохвостой неясыти.

Одна из местных жительниц решила подобрать малышей, чтобы посадить их обратно в гнездо. Однако сделать этого она не успела, поскольку подверглась нападению совы.

Женщина получила сильный удар в спину, от сильных травм ее спасла верхняя одежда, так что гражданка отделалась царапинами.

В госохотнадзоре пояснили, что сова таким образом защищала свое потомство.

«Не стоит самостоятельно пытаться оказать помощь диким животным, особенно хищным, поскольку это может быть опасно и для «спасателей», и для объектов животного мира, — отметили в госохотнадзоре. — Кроме того, изымать диких животных из естественной среды обитания запрещается: за незаконное изъятие диких животных предусмотрена административная ответственность. В таких случаях необходимо обращаться на горячую экологическую диспетчерскую службу «Зеленый телефон» по номеру 433−22−11.

Ранее сообщалось, что раненые бобрята доставлены в нижегородский зоопарк для лечения в начале мая 2017 года.

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