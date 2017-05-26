В Куршском заливе обнаружили тело третьего пропавшего рыбака

«Тело 32-летнего мужчины нашёл его отец. На место выезжал следователь гурьевского межмуниципального отдела. Видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено», — отметил представитель СК. Проводится проверка, назначено судебно-медицинское исследование.

Трое рыбаков пропали 30 апреля: мужчины вышли в Куршский залив на моторной лодке. Двои братьям было 27 и 32 года, их приятелю — 25. Спустя несколько дней водолазы обнаружили затонувшее плавсредство. В конце мая родственники нашли тела двух мужчин — 27-летнего погибшего в Славском округе, 25-летнего — в Полесском.