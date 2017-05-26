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19:13 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижнем Новгороде за взятки судят очередного борца с коррупцией

Карьера нижегородского полицейского закончилась после решения «крышевать» местных бизнесменов.

Карьера 26-летнего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Нижнему Новгороду завершилась после его решения заняться «крышеванием» местных предпринимателей.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, весной 2016 года оперуполномоченный в ходе служебной деятельности получил подлежащие проверке сведения о незаконном использовании предпринимателями чужих товарных знаков. Эти товарные знаки, якобы, использовались при продажи обуви на Нижнего Новгорода.

Воспользовавшись этой информацией, сотрудник полиции потребовал от предпринимателей передать ему взятки в виде денег в различных суммах от 50 до 150 тыс. рублей за свое бездействие и общее покровительство.

Предприниматели ответили согласием и передали сотруднику полиции лично или через посредника часть денег.

В мае 2016 года жадный до денег сотрудник полиции был задержан. Свою вину признать он отказался. Решением руководства УМВД РФ по Нижнему Новгороду он был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

За совершение только одного из четырех инкриминируемых обвиняемому преступлений УК РФ бывшему оперативнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Кроме того, ему может быть присужден штраф в размере 60-кратной суммы взятки.

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