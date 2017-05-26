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19:22 (мск), источник: Водитель Петербурга

У «Пролетарской» под «Дастером» провалилась дорога

Как видно на фотографиях, яма превышает метр в диаметре и довольно глубокая.

На проспекте Обуховской Обороны около станции метро «Пролетарская» около 17:45 под «Рено Дастером» провалился асфальт, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как видно на фотографиях, яма превышает метр в диаметре и довольно глубокая.

«Там на трамвайных путях вынут грунт. И через дорогу сделан деревянный мост. Это из-за дорожных работ», — считает Елена.

Копится пробка в сторону центра. Движение из центра затруднено вне зависимости от этого инцидента.

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