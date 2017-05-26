У «Пролетарской» под «Дастером» провалилась дорога
Как видно на фотографиях, яма превышает метр в диаметре и довольно глубокая.
Как видно на фотографиях, яма превышает метр в диаметре и довольно глубокая.
На проспекте Обуховской Обороны около станции метро «Пролетарская» около 17:45 под «Рено Дастером» провалился асфальт, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как видно на фотографиях, яма превышает метр в диаметре и довольно глубокая.
«Там на трамвайных путях вынут грунт. И через дорогу сделан деревянный мост. Это
Копится пробка в сторону центра. Движение из центра затруднено вне зависимости от этого инцидента.