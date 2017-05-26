В Москве у станции метро «Юго-Западная» загорелся автобус

По его словам, ЧП произошло прямо у метро — у дома 105 по проспекту Вернадского.

«Загорание автобуса по всей площади — 15 квадратных метров», — сказал собеседник агентства, уточнив, что возгорание было ликвидировано в 18.13.

Он отметил, что в результате ЧП пострадавших нет.