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19:10 (мск), источник: РИА Новости

В Москве у станции метро «Юго-Западная» загорелся автобус

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Автобус загорелся в пятницу вечером у станции метро «Юго-Западная» Сокольнической линии метро в Москве, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

По его словам, ЧП произошло прямо у метро — у дома 105 по проспекту Вернадского.

«Загорание автобуса по всей площади — 15 квадратных метров», — сказал собеседник агентства, уточнив, что возгорание было ликвидировано в 18.13.

Он отметил, что в результате ЧП пострадавших нет.

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