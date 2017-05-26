В Краснодаре задержали мужчину, давшего ребенку свой пистолет
Полиция Краснодара задержала мужчину, который гулял по улице с пистолетом.
Полиция Краснодара задержала мужчину, который гулял по улице с пистолетом.
Как сообщали Юга.ру, пьяный мужчина гулял по ул. Ставропольской и дал оружие в руки маленькому ребенку.
Когда по вызову местных жителей приехали правоохранители, он уже успел скрыться. Позже его задержали по месту жительства. У него был обнаружен пневматический пистолет.
Мужчину доставили в отделение полиции, сообщили в