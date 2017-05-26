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19:14 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре задержали мужчину, давшего ребенку свой пистолет

Полиция Краснодара задержала мужчину, который гулял по улице с пистолетом.

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, пьяный мужчина гулял по ул. Ставропольской и дал оружие в руки маленькому ребенку.

Когда по вызову местных жителей приехали правоохранители, он уже успел скрыться. Позже его задержали по месту жительства. У него был обнаружен пневматический пистолет.

Мужчину доставили в отделение полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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