Четверо подозреваемых в подготовке терактов в Москве арестованы до 25 июля

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, Мухаммадюсуф Ашуров, Абдушукур Гулмирзаев, Фуркат Кушаеви Магомед Давудов будут содержаться под стражей до 25 июля. Никто из фигурантов не возражал против ареста. Ашуров, Гулмирзаев, Кушаев и Давудов подозреваются в покушении на совершение теракта, участии в террористической организации, незаконном обороте оружия и боеприпасов в составе организованной группы, незаконном обороте взрывчатых веществ в состав организованной группы и в незаконном изготовлении взрывных устройств в составе организованной группы.

По данным источника «Интерфакса», подозреваемые признали вину.

Давудов сообщил в суде, что он неофициально работает водителем погрузчика на заводе «Кока-Кола». По его словам, он родился в Дагестане и до задержания снимал квартиру в Москве.

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