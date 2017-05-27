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09:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Скандал в Челябинске: инвалида не пустили в кафе

Прокуратура Челябинска проверит кафе, обслужившее колясочника вне заведения.

Нарушение прав инвалида-колясочника в одном из кафе Челябинска проверит прокуратура Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным местных СМИ, гражданин собирался пообедать в кафе. Но его обслужили не в самом заведении, а на улице возле.

«Прокурору Калининского района г. Челябинска дано поручение о проведении проверки с привлечением представителей общественной организации инвалидов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм федерального законодательства о защите прав инвалидов со стороны предприятия общественного питания», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В интервью радио «БФМ74» хозяйка кафе, в котором якобы не обслужили инвалида-колясочника, пояснила, что отказа в сервисе не было. Чтобы ему удалось попасть в кафе, нужно было широко открыть дверь, но она сломалась, утверждала управляющая заведения. Сотрудники кафе попробовали провести колясочника через другой вход, но неудачно, поэтому было принято решение обслужить его на улице возле кафе. Ему вынесли стул, который накрыли, и заказ — пельмени и напиток. Он съел, хозяйка утверждает, что несколько раз извинилась, за то, что не получилось попасть внутрь кафе, инвалид уехал, не высказав никакого неудовольствия.

Проверку инициировали общественники. Они отмечают: факт кормления на улице вызывающий. При этом активисты предлагают обратиться к федеральному законодательству, в котором сделан акцент не только на физической доступности заведений инвалидам, но и на доступности оказываемой учреждением услуги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предложил ввести административную ответственность за препятствование покупкам инвалидам товаров, работ и услуг. Предложение было обозначено в докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей», представленном в конце апреля 2017 года президенту РФ Владимиру Путину.

Добавим, поводом к инициативе Роспотребнадзора стал скандал, произошедший в 2015 году с сестрой модели Натальи Водяновой, страдающей аутизмом. В Нижнем Новгороде при попытке войти в кафе няню с ребенком выгнали, отказав в обслуживании.

Также случаи отказа инвалидам в обслуживании отмечались и других городах, в частности, в Екатеринбурге.

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