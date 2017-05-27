Скандал в Челябинске: инвалида не пустили в кафе
Прокуратура Челябинска проверит кафе, обслужившее колясочника вне заведения.
Прокуратура Челябинска проверит кафе, обслужившее колясочника вне заведения.
Нарушение прав
По данным местных СМИ, гражданин собирался пообедать в кафе. Но его обслужили не в самом заведении, а на улице возле.
«Прокурору Калининского района г. Челябинска дано поручение о проведении проверки с привлечением представителей общественной организации инвалидов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм федерального законодательства о защите прав инвалидов со стороны предприятия общественного питания», — сообщает
В интервью радио «БФМ74» хозяйка кафе, в котором якобы не обслужили
Проверку инициировали общественники. Они отмечают: факт кормления на улице вызывающий. При этом активисты предлагают обратиться к федеральному законодательству, в котором сделан акцент не только на физической доступности заведений инвалидам, но и на доступности оказываемой учреждением услуги.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предложил ввести административную ответственность за препятствование покупкам инвалидам товаров, работ и услуг. Предложение было обозначено в докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей», представленном в конце апреля 2017 года президенту РФ Владимиру Путину.
Добавим, поводом к инициативе Роспотребнадзора стал скандал, произошедший в 2015 году с сестрой модели Натальи Водяновой, страдающей аутизмом. В Нижнем Новгороде при попытке войти в кафе няню с ребенком выгнали, отказав в обслуживании.
Также случаи отказа инвалидам в обслуживании отмечались и других городах, в частности, в Екатеринбурге.