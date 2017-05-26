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20:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Чернигове самолет упал на частный двор, пилот погиб

В украинском городе Чернигове, возле аэродрома Певцы, упал частный легкомоторный самолет. В результате погиб пилот, сообщил руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Черниговской области Роман Хропатый, передает Украинформ.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

«Частный самолет Cessna 172 упал сегодня на частный двор близ аэродрома Певцы. При падении зацепил частный жилой дом, разрушив 10 кв.м внешней стены. Пилот 1981 года рождения, житель города Буча, погиб, жители дома не пострадали», — пояснил Роман Хропатый.

Как рассказал руководитель пресс-службы управления ГСЧС, во время падения произошло возгорание. Приехавшие на место инцидента подразделения пожарно-спасательной службы потушили пожар, применив воздушно-механическую пену.

Подготовила Алина Янчур.

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