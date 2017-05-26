В Чернигове самолет упал на частный двор, пилот погиб
В украинском городе Чернигове, возле аэродрома Певцы, упал частный легкомоторный самолет. В результате погиб пилот, сообщил руководитель
В украинском городе Чернигове, возле аэродрома Певцы, упал частный легкомоторный самолет. В результате погиб пилот, сообщил руководитель
«Частный самолет Cessna 172 упал сегодня на частный двор близ аэродрома Певцы. При падении зацепил частный жилой дом, разрушив 10 кв.м внешней стены. Пилот 1981 года рождения, житель города Буча, погиб, жители дома не пострадали», — пояснил Роман Хропатый.
Как рассказал руководитель
Подготовила Алина Янчур.