В Уфе с 13 этажа упал 14-летний воспитанник интерната

По словам местных жителей, несчастье случилось примерно в шесть часов вечера в доме № 9 по улице Летчиков. У мальчика не было шансов выжить.

Люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что погибший ребенок является воспитанником интерната. Другие сообщили, что он учился в 92-ой школе. Нашлась женщина, которая заявила, что видела своими глазами, как мальчик выпрыгнул с 9 этажа, и в тот момент рядом с ним никого не было.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства трагедии выясняются.