В Киеве в университете Шевченко произошло самоубийство, — источник

В пятницу, 26 мая, в красном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко произошла трагедия, человек выпал из окна многоэтажного здания. Об этом сообщает портал dtp.ua в Facebook.

Как пишет издание, это было самоубийство. Пол погибшего не уточняется. На месте происшествия работают врачи «скорой помощи» и опергруппа. Выясняются все обстоятельства.

«Самоубийство в красном корпусе Университета Шевченко. Падение с высоты. На месте скорая и опергруппа», — говорится в сообщении.