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20:15 (мск), источник: 112.ua

В Киеве в университете Шевченко произошло самоубийство, — источник

На месте работают врачи «скорой помощи» и опергруппа.

Источник: 112.ua

В пятницу, 26 мая, в красном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко произошла трагедия, человек выпал из окна многоэтажного здания. Об этом сообщает портал dtp.ua в Facebook.

Как пишет издание, это было самоубийство. Пол погибшего не уточняется. На месте происшествия работают врачи «скорой помощи» и опергруппа. Выясняются все обстоятельства.

«Самоубийство в красном корпусе Университета Шевченко. Падение с высоты. На месте скорая и опергруппа», — говорится в сообщении.

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