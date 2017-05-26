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20:34 (мск), источник: Ежедневник.by

МВД накрыло крупную сеть коррупционеров из АПК

Возбуждено 15 уголовных дел по ст.431 УК. (дача взятки), а также ст. 430 УК (получение взятки). Предварительная сумма взяток за последние два года составила 1 млн долларов.

ГУБЭП МВД Беларуси выявило коррупционную схему в сфере агропромышленного комплекса, связанную с осуществлением поставок ветеринарных препаратов и кормовых добавок для государственных сельскохозяйственных предприятий.

Об этом БЕЛТА сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Вероника Посметьева.

Оперативники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД совместно с УБЭП ГУВД Мингорисполкома в ходе оперативно-разыскных мероприятий по противодействию коррупции и обеспечению экономической безопасности выявили преступную схему деятельности должностных лиц одного из крупнейший коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Беларуси (управляющая компания холдинга «АФМ» и входящих в него хозяйствующих субъектов), связанную с поставками продукции для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий.

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Оперативники ГУБЭП установили системные факты получения незаконных денежных вознаграждений руководителями ряда госпредприятий либо с долей собственности государства за лоббирование интересов этой коммерческой структуры при заключении сделок на поставку продукции и решении вопросов по возврату задолженности. Передача незаконных денежных вознаграждений осуществлялась руководством коммерческой организации либо по указанию подчиненными работниками.

При очередной передаче денег с поличным задержан менеджер коммерческой структуры. Он в сговоре с руководителями передал первому заместителю председателя правления Белкоопсоюза незаконное денежное вознаграждение за обеспечение своевременной оплаты за поставляемую продукцию субъектам хозяйствования, подчиненным Белкоопсоюзу. Следственным комитетом возбуждено и расследуется 15 уголовных дел, соединенных в одном производстве. Речь идет о даче взяток (ст. 431 УК) в отношении должностных лиц коммерческой структуры, а также о получении взяток (ст. 430 УК) в отношении должностных лиц ряда государственных предприятий агропромышленного комплекса. Среди них КУП «Гродномясомолпром», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО «Жодино Агроплемэлита», ОАО «Вилейский комбикормовый завод», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Смолевичский райагросервис», Борисовский комбинат хлебопродуктов. Десяти лицам предъявлено обвинение и в отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще 5 лиц привлечены в качестве подозреваемых. Некоторые из них раскаялись в содеянном и признали свою вину.

Только за апрель зафиксированная сумма взяток на всех участников преступной группы составила не менее 6,5 тыс долларов. Окончательная сумма взяток будет установлена в ходе следствия. По оперативной информации сотрудников службы БЭП, сумма взяток составляла 5−8% от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса, взятки формировали через обналичивание денежных средств компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования на территории иностранных государств, поэтому они могут составлять в общей сумме более 1 млн долларов за последние два года.

«Таким образом, пресечена еще одна ущербная для государства схема поставки товаров с использованием импортной составляющей в адрес предприятий АПК устоявшимися игроками по завышенной цене в 3−5 раз без проведения конкурентных процедур закупок, что устраивает отдельных руководителей в государственных органах и предприятий в силу коррупционного соглашения, — отметила Вероника Посметьева. — При этом снижается конкурентоспособность конечного продукта АПК на экспортных рынках по ценовому фактору, а государственная поддержка вынужденно растет».

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