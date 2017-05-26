Движение наземного транспорта на юго-западе Москвы восстановлено
Ранее напротив вестибюля у станции метро «Юго-Западная» загорелся автобус, никто не пострадал.
Ранее напротив вестибюля у станции метро «Юго-Западная» загорелся автобус, никто не пострадал.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Движение наземного транспорта на
«Движение наземного транспорта осуществляется штатно после возгорания областного автобуса на
В «Мосгортрансе» уточнили, что
Как сообщалось ранее, напротив вестибюля у станции метро «Юго-Западная» загорелся автобус. «В автобусе никого не было, причиной возгорания стало короткое замыкание», — сообщил ТАСС сотрудник полиции.
«В 18:33 возгорание ликвидировано на площади 15 кв. м, никто не пострадал, автобус был пустой», — сказали ТАСС в