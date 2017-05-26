Движение наземного транспорта на юго-западе Москвы восстановлено

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Движение наземного транспорта на юго-западе столицы, где произошло возгорание пассажирского автобуса, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

В Москве у станции метро «Юго-Западная» загорелся автобус

«Движение наземного транспорта осуществляется штатно после возгорания областного автобуса на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении.

В «Мосгортрансе» уточнили, что из-за возгорания автобуса на проспекте Вернадского было задержано 14 маршрутов наземного общественного транспорта. В ведомстве добавили, что автобус принадлежал перевозчику из Московской области «Мострансавто».

Как сообщалось ранее, напротив вестибюля у станции метро «Юго-Западная» загорелся автобус. «В автобусе никого не было, причиной возгорания стало короткое замыкание», — сообщил ТАСС сотрудник полиции.