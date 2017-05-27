Воронежцы ужаснулись, увидев парня, шагающего прямо по перилам Северного моста

Неизвестно, что именно побудило парня к такому действию — жажда славы или адреналина, необычных фотографий или возгласов друзей. Однако, если бы он сорвался, для него все закончилось бы очень печально. А еще при падении он мог бы сильно повредить проезжающие на первом ярусе автомобили ни в чем не виновных горожан.