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10:21 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы ужаснулись, увидев парня, шагающего прямо по перилам Северного моста

Воронежский автомобилист сегодня, 26 мая, сфотографировал жуткую картину того, как молодой человек прогуливается по тонкому ограждению верхнего (трамвайного) яруса Северного моста.

Неизвестно, что именно побудило парня к такому действию — жажда славы или адреналина, необычных фотографий или возгласов друзей. Однако, если бы он сорвался, для него все закончилось бы очень печально. А еще при падении он мог бы сильно повредить проезжающие на первом ярусе автомобили ни в чем не виновных горожан.

Запись с фотографией появилась в группе ВКонтакте «Типичный Воронеж». В комментариях большинство пользователей осудили поступок молодого человека. Однако, нашлось также несколько человек считающих, что ничего страшного или необычного не произошло.

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