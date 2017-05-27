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02:21 (мск), источник: Известия

Тюрьму в Триполи захватила группа боевиков

В тюрьме находились в заключении чиновники режима Муаммара Каддафи.

Источник: AFP 2017

Группа боевиков захватила тюрьму в Ливии, в которой содержатся чиновники администрации убитого в ходе переворота Муаммара Каддафи.

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Двое охранников были убиты, остальные бежали.

О нападении на тюрьму на юге Триполи сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на источник в судебных органах Ливии. Атаковавшие исправительное заведение боевики имеют отношение к правительству национального согласия Фаеза Сарраджа, сообщает источник.

Ранее стало известно об авиаударе египетских ВВС по базам боевиков в Ливии. Эта атака стала ответом на массовое убийство христиан-коптов.

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