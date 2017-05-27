Тюрьму в Триполи захватила группа боевиков
В тюрьме находились в заключении чиновники режима Муаммара Каддафи.
В тюрьме находились в заключении чиновники режима Муаммара Каддафи.
Группа боевиков захватила тюрьму в Ливии, в которой содержатся чиновники администрации убитого в ходе переворота Муаммара Каддафи.
Двое охранников были убиты, остальные бежали.
О нападении на тюрьму на юге Триполи сообщает Agence
Ранее стало известно об авиаударе египетских ВВС по базам боевиков в Ливии. Эта атака стала ответом на массовое убийство