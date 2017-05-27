В Ростове экс-полицейского осудили на четыре года за взятку

Установлено, что Соловьев получил 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности индивидуального предпринимателя и официанта кафе, продавших алкоголь несовершеннолетнему. Деньги ему передали через посредника — участкового уполномоченного полиции.

Суд признал виновным Соловьева и приговорил к четырем годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. Участковый, передавший взятку, был осужден ранее и приговорен к условному сроку.