В Ростове экс-полицейского осудили на четыре года за взятку
Бывшего начальника отделения ПДН полиции Ростова Николая Соловьева осудили за взятку через посредника, сообщает
Бывшего начальника отделения ПДН полиции Ростова Николая Соловьева осудили за взятку через посредника, сообщает
Установлено, что Соловьев получил 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности индивидуального предпринимателя и официанта кафе, продавших алкоголь несовершеннолетнему. Деньги ему передали через посредника — участкового уполномоченного полиции.
Суд признал виновным Соловьева и приговорил к четырем годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. Участковый, передавший взятку, был осужден ранее и приговорен к условному сроку.