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04:38 (мск), источник: Интерфакс

Столичная полиция проверит обстоятельства задержания ребенка в центре Москвы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU — Руководство управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы проверит действия полицейских, забравших девятилетнего ребенка, гулявшего в центре города.

Источник: РИА "Новости"

«Назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40», — сообщил «Интерфаксу» начальник Управления информации и общественных связей столичного главка полиции Александр Князев.

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По его словам, в ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям сотрудников полиции. «Результаты проверки будут доведены до общественности», — отметил Князев.

В пресс-службе главка сообщили, что вечером в пятницу сотрудники полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

По данным СМИ, ребенок читал на улице города стихи. Некоторые из них также сообщили, что мальчик просил у прохожих деньги.

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