Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Названо средство против пищевого запоя
Глава Евросоюза и Трамп разошлись в российском вопросе
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Шишкова поделилась откровенным снимком в купальнике - СМИ
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Воспоминания Набережной Круазет
07:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двоих фермеров из Иркутской области застрелили при покупке коров в Бурятии

Правоохранители задержали предполагаемых убийц.

Источник: IrkutskMedia.ru

Двоих фермеров из Слюдянки Иркутской области убили при покупке коров в Республике Бурятия. Тела мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Бурятия.

К расследованию преступления были привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии. Вскоре удалось выйти на след и задержать троих выходцев из Закаменского района, у которых было изъято два ружья и похищенные у фермеров деньги. В настоящее время проводятся допросы подозреваемых лиц.

«По версии следствия, трое жителей Закаменского района 41, 45 и 50 лет договорились совершить преступление, чтобы получить деньги и имущество потерпевших. По найденному объявлению один из них позвонил фермеру из соседнего региона и предложил продать коров по выгодной цене. 24 мая фермер вместе со своим компаньоном приехал в Джидинский район Республики Бурятия на встречу для заключения сделки по покупке скота, привез с собой значительную сумму денег. Злоумышленники заманили их за пределы села Петропавловка, где расправились с жертвами при помощи огнестрельного оружия. Затем они похитили у потерпевших почти 300 тысяч рублей и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

После допросов и выяснения роли в преступлении каждого из соучастников будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дело отрешенного мэра Вихоревки в Иркутской области: отказ в удовлетворении иска
Умер Збигнев Бжезинский
Высланные российские дипломаты покинут Эстонию до конца мая
Египет нанес удары в Ливии в ответ на теракт против христиан
Пентагон сообщил о сближении истребителей Китая с самолетом США
Reuters: зять Трампа утаил как минимум три контакта с Кисляком
Депутатов просят не приезжать на военные сборы на своих машинах
Терроризм, климат и Россия — главные темы первого дня саммита G7
Спорт
Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в выходные
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь