Двоих фермеров из Иркутской области застрелили при покупке коров в Бурятии

Двоих фермеров из Слюдянки Иркутской области убили при покупке коров в Республике Бурятия. Тела мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Бурятия.

К расследованию преступления были привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии. Вскоре удалось выйти на след и задержать троих выходцев из Закаменского района, у которых было изъято два ружья и похищенные у фермеров деньги. В настоящее время проводятся допросы подозреваемых лиц.

«По версии следствия, трое жителей Закаменского района 41, 45 и 50 лет договорились совершить преступление, чтобы получить деньги и имущество потерпевших. По найденному объявлению один из них позвонил фермеру из соседнего региона и предложил продать коров по выгодной цене. 24 мая фермер вместе со своим компаньоном приехал в Джидинский район Республики Бурятия на встречу для заключения сделки по покупке скота, привез с собой значительную сумму денег. Злоумышленники заманили их за пределы села Петропавловка, где расправились с жертвами при помощи огнестрельного оружия. Затем они похитили у потерпевших почти 300 тысяч рублей и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

После допросов и выяснения роли в преступлении каждого из соучастников будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.