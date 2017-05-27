Российские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии
Авиация и силы спецопераций России не дадут отрядам ИГИЛ выйти из Ракки к Пальмире, заявил источник в Минобороны РФ.
Авиация и силы спецопераций России не дадут отрядам ИГИЛ выйти из Ракки к Пальмире, заявил источник в Минобороны РФ.
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU — Российская боевая авиация в Сирии уничтожила более 120 боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), которые пытались прорваться из Ракки в район Пальмиры, сообщил в субботу источник в министерстве обороны РФ.
В результате данных ударов потери ИГИЛ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов.
Он сообщил, что колонна террористов из 39 пикапов с вооружением, направлявшаяся к Пальмире, была обнаружена и уничтожена самолетами
По его словам, есть данные, что в Ракке между командованием курдских отрядов из «Сирийских демократических сил» (СДС) и лидерами групп ИГИЛ достигнута договоренность об открытии для террористов безопасного «южного коридора».
«Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город при условии, что они направятся в район Пальмиры», — сказал источник.
«С получением этих сведений командованием российской группировки войск в Сирии приняты меры для предотвращения выхода боевиков ИГИЛ в южном направлении», — заявил он.
«Любые попытки боевиков ИГИЛ по перемещению в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жёстко пресекаться», — сообщил российский военный.