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10:29 (мск), источник: Обозреватель

Под Негином столкнулись два поезда

Об аварии сообщили очевидцы.

Утром в суботу, 27 мая, недалеко от города Негин поезд Киев — Каменец-Подольский столкнулся с другим поездом.

Об этом «Обозревателю» рассказали очевидцы.

Отмечается, что после аварии люди начали расходиться и пешком идти к Негину.

«Приехали 2 скорые, потом автобус. Я видела группу детей школьного возраста… Народ сначала кинулся в лес, мы пошли по путям. Там буквально 200 метров и станция Негин. От неё к посёлку идёт просёлочная дорога», — рассказала очевидец.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве 14 марта на железнодорожной станции поезд переехал мужчину.

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