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10:14 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция Челябинска просит опознать труп трехлетней давности

Тело невысокой женщины в ярком платье найдено в лесопосадках в Ленинском районе.

Полиция Челябинска просит граждан помочь в опознании женщины, умершей, предположительно, от года до трех лет назад, — труп в ярком платье обнаружен 25 мая в лесопосадках на улице Энергетиков в Ленинском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«ОП “Ленинский” устанавливается личность трупа неизвестной женщины, обнаруженной 25 мая 2017 года в лесопосадках у дома 25-Б по улице Энергетиков. Давность смерти от 1 до 3 лет», — говорится в сообщении.

Приметы погибшей: возраст — 50−60 лет, длина тела — 155−160 см, волосы темные длиной 13−15 см; особая примета — на верхней челюсти слева 3-й и 6-й зубы искусственные, выполнены из металла желтого цвета, между ними — пластиковый мост. Женщина была одета в зеленое платье с черными цветками, синий бюстгальтер, капроновые телесного цвета колготки, утягивающее белье, трусы светлые с белыми и черными цветками, рассказали в полиции.

Всех обладающих информацией, которая поможет установить личность женщины, просят сообщить в Управление угрозыска ГУ МВД России по Челябинской области по телефонам: 8 (351) 733−10−93, 268−85−24.

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Полиция Челябинска просит опознать труп трехлетней давности
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