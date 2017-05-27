Полиция Челябинска просит опознать труп трехлетней давности

Полиция Челябинска просит граждан помочь в опознании женщины, умершей, предположительно, от года до трех лет назад, — труп в ярком платье обнаружен 25 мая в лесопосадках на улице Энергетиков в Ленинском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«ОП “Ленинский” устанавливается личность трупа неизвестной женщины, обнаруженной 25 мая 2017 года в лесопосадках у дома 25-Б по улице Энергетиков. Давность смерти от 1 до 3 лет», — говорится в сообщении.

Приметы погибшей: возраст — 50−60 лет, длина тела — 155−160 см, волосы темные длиной 13−15 см; особая примета — на верхней челюсти слева 3-й и 6-й зубы искусственные, выполнены из металла желтого цвета, между ними — пластиковый мост. Женщина была одета в зеленое платье с черными цветками, синий бюстгальтер, капроновые телесного цвета колготки, утягивающее белье, трусы светлые с белыми и черными цветками, рассказали в полиции.