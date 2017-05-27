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10:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Каменец-Подольском столкнулись пассажирский и грузовой поезда

На железнодорожной станции Негин столкнулись пассажирский поезд № 139 сообщением Киев — Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Каменец-Подольском в субботу, 27 мая, на железнодорожной станции Негин «Южно-Западной железной дороги» столкнулись два подвижных состава поездов, сообщает пресс-центр ГСЧС.

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Отмечается, что столкнулись пассажирский поезд № 139 сообщением Киев — Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.

«В результате столкновения перевернулись локомотив и 2 грузовых вагона с щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон. В пассажирском поезде находилась 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи», — говорится в сообщении.

Все пассажиры поезда были эвакуированы и доставлены по месту назначения на автобусах. По состоянию на 8:30 эвакуация пассажиров была завершена.

На месте событий работала мобильная оперативная группа, 11 спасателей на 3 единицы спецтехники.

Напомним, 14 мая при крушении поезда «Афины-Салоники» в Греции погибли четыре пассажира и пять человек ранены.

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